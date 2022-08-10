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Никто не хотел видеть во что превратилась Украина, пока война не пришла в их дом

Никто не хотел видеть во что превратилась Украина, пока война не пришла в их дом

Пост, который я вам предлагаю – очень важен. Для меня во всяком случае. Важен он пониманием отношения достаточно большой группы русскоязычных жителей разных стран к спецоперации России на Украине.

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