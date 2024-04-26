СМИ показали, как выглядит дворец экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Без золотого унитаза, но дорого – богато, пишут журналисты. Российские СМИ выяснили, как выглядит особняк бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, расположенный в элитном клубном посёлке «Раздоры-2».
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