Россия раскрыла в ООН сценарий своих действий на Украине

Небензя предупредил: мирный путь возможен, но Россия от достижения целей СВО не откажется.Россия готова к реализации мирного сценария на Украине, если он будет гарантировать достижение целей, поставленных перед специальной военной операцией.
Небензя предупредил: мирный путь возможен, но Россия от достижения целей СВО не откажется.Россия готова к реализации мирного сценария на Украине, если он будет гарантировать достижение целей, поставленных перед специальной военной операцией.
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