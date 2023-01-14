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Россия раскрыла в ООН сценарий своих действий на Украине

Россия раскрыла в ООН сценарий своих действий на Украине

Небензя предупредил: мирный путь возможен, но Россия от достижения целей СВО не откажется.Россия готова к реализации мирного сценария на Украине, если он будет гарантировать достижение целей, поставленных перед специальной военной операцией.

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