Американская пресса: Беспилотники Bayraktar TB2 ВСУ к настоящему времени или сбиты, или используются только для разведки

В настоящее время турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые ранее получила Украина, или сбиты российскими средствами противовоздушной обороны, или используются исключительно для осуществления разведывательной деятельности.
В настоящее время турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые ранее получила Украина, или сбиты российскими средствами противовоздушной обороны, или используются исключительно для осуществления разведывательной деятельности.
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