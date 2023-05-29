Военное обозрение

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Американская пресса: Беспилотники Bayraktar TB2 ВСУ к настоящему времени или сбиты, или используются только для разведки

Американская пресса: Беспилотники Bayraktar TB2 ВСУ к настоящему времени или сбиты, или используются только для разведки

В настоящее время турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые ранее получила Украина, или сбиты российскими средствами противовоздушной обороны, или используются исключительно для осуществления разведывательной деятельности.

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