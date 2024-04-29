Посольство: передача «дочки» Ariston осуществлена в рамках правового поля

Посол Российской Федерации Алексей Парамонов подтвердил, что передача «дочки» итальянского производителя техники Ariston ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» полностью соответствует букве закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии