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Посольство: передача «дочки» Ariston осуществлена в рамках правового поля

Посольство: передача «дочки» Ariston осуществлена в рамках правового поля

Посол Российской Федерации Алексей Парамонов подтвердил, что передача «дочки» итальянского производителя техники Ariston ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» полностью соответствует букве закона.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Они,пилять,законно,а Россия незаконно.....конфисковать у всех,кто вводил санкции.
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16 час.

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