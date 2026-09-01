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Царьград

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Путин отметил рост русских туристов в Турции до 7 млн в 2025 году

Путин отметил рост русских туристов в Турции до 7 млн в 2025 году

На встрече с Эрдоганом в Киргизии Владимир Путин указал на увеличение числа русских туристов в Турции: в 2025 году их почти 7 миллионов.

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