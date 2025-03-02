Политика как он...
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Политика как она есть

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Прибалтика испугалась возможного сближения США и России

Прибалтика испугалась возможного сближения США и России

Эстония, Латвия и Литва выражают обеспокоенность возможным восстановлением прежнего статуса между США и Россией после переговоров американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщил Onet высокопоставленный польский чиновник.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Совет один. Начинайте заранее вешаться. Освобождайте территорию... Мыло и верёвку евросоюз выделит...
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17 час.
Вячеслав Багров
Безотносительно ко всяким политическим вывертам, просто взглянув на карту Европы, любой здравомыслящий человек придёт к неизбежному выводу-Прибалтика это  плацдарм для сосредоточения и развёртывания сил НАТО в случае возникновения критического противостояния между Россией и НАТО,а потому должен быть уничтожен в первую очередь в чрезвычайной предвоенной или же военной ситуации! Подумайте об этом и подумайте хорошенько,народы Прибалтики,ибо вы будете первыми жертвами большой войны,окончания которой вам уже не суждено будет увидеть,как бы она не закончилась!Лес рубят,щепки летят!
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12 час.
М
Мария
Прибалты упустили синицу из рук. Теперь пусть ждут, как журавль с неба на них накакает! Не зря испугались! Накакает!
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6 час.
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