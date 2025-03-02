Прибалтика испугалась возможного сближения США и России

Вячеслав Багров

Безотносительно ко всяким политическим вывертам, просто взглянув на карту Европы, любой здравомыслящий человек придёт к неизбежному выводу-Прибалтика это плацдарм для сосредоточения и развёртывания сил НАТО в случае возникновения критического противостояния между Россией и НАТО,а потому должен быть уничтожен в первую очередь в чрезвычайной предвоенной или же военной ситуации! Подумайте об этом и подумайте хорошенько,народы Прибалтики,ибо вы будете первыми жертвами большой войны,окончания которой вам уже не суждено будет увидеть,как бы она не закончилась!Лес рубят,щепки летят!