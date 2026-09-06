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В Мангистау ожидаются дождь, гроза и туман

В Мангистау ожидаются дождь, гроза и туман

В Актау также ожидаются дождь и гроза, передает inAktau.kz. 6 сентября на западе Мангистауской области пройдет небольшой дождь, кроме него синоптики прогнозируют туман.

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