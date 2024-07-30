Куда выгоднее улететь из ЯНАО на отдых в последний месяц лета

Жителям ЯНАО в начале августе доступны авиаперелеты в Сочи по ценам около 14 тысяч в одну сторону. Северянам, которые желают отдохнуть на юге России, Кавказе или насладиться красотами Алтая стоит поспешить, так как билетов остается все меньше.
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