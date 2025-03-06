Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Донецк

ИЗВЕСТИЯ Украинские боевики в ночь на 6 марта обстреляли Киевский район Донецка. В результате атаки со стороны ВСУ осколочные ранения получили трое жителей, сообщил корреспондент "Известий" Евгений Быковский.
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