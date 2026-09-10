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Татар-информ

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Замруководителя РА «Татмедиа» поделилась лайфхаком, как не попасться на фейк

Замруководителя РА «Татмедиа» поделилась лайфхаком, как не попасться на фейк

Для того, чтобы распознать фейк, важно вчитываться в информацию и проверять в официальных источниках.

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