Напоминаем, что весь концерт вы можете посмотреть в записи в нашей группе ВКОНТАКТЕ https://vk.com/wall-190468028_185708.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Напоминаем, что весь концерт вы можете посмотреть в записи в нашей группе ВКОНТАКТЕ https://vk.com/wall-190468028_185708.