8 случайно потерянных ядерных бомб

Во времена холодной войны с неба частенько валились случайно сброшенные ядерные бомбы. Некоторые по сей день не найдены и лежат где-то, будоража умы сценаристов, параноиков и злодеев, мечтающих заполучить мировое господство.
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