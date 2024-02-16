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8 случайно потерянных ядерных бомб

8 случайно потерянных ядерных бомб

Во времена холодной войны с неба частенько валились случайно сброшенные ядерные бомбы. Некоторые по сей день не найдены и лежат где-то, будоража умы сценаристов, параноиков и злодеев, мечтающих заполучить мировое господство.

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