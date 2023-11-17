Собянин: В Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Городские программы повышают качество медпомощи Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о реализуемых в столице городских программах, направленных на повышение квалификации врачей.
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