Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия инициируют распад Соединённого королевства

Соединённое королевство Великобритании может исчезнуть с карты мира. Как сообщает The Telegraph, 14 сентября в Кардиффе пройдёт встреча глав правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии с целью подписания соглашения о сотрудничестве.