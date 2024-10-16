Трамп: демократы отобрали у Байдена выборы, как конфету у ребенка

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что демократы отобрали у действующего главы государства Джо Байдена возможность участвовать в выборах в ноябре, как конфету у ребенка.
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