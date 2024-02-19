РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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CNN: Сдача ВСУ Авдеевки грозит перерасти в крупнейшую войну в Европе со времен II Мировой

CNN: Сдача ВСУ Авдеевки грозит перерасти в крупнейшую войну в Европе со времен II Мировой

Утрата Украиной города Авдеевка в ДНР, это поворотный момент в СВО и худшее время для Киева, она угрожает стать «крупнейшей наземной войной Европы» после Второй мировой войны, сообщают журналисты телеканала CNN.

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