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В Волгограде появился первый в России центр создания кормов для сельхозживотных

В Волгограде появился первый в России центр создания кормов для сельхозживотных

Открылся он на базе Волгоградского аграрного университета и занимается разработкой кормов.фото: медиацентр Волгоградского ГАУ--> В Волгограде открылся центр нутригеномики сельскохозяйственных животных и птицы.

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