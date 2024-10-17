В Волгограде появился первый в России центр создания кормов для сельхозживотных

Открылся он на базе Волгоградского аграрного университета и занимается разработкой кормов.фото: медиацентр Волгоградского ГАУ--> В Волгограде открылся центр нутригеномики сельскохозяйственных животных и птицы.
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