Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на шины за год

Как изменились цены на шины за год

С августа 2025 года подешевели всесезонные премиальные и летние непремиальные модели шин. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые шины премиального и непремиального ценовых сегментов для легковых автомобилей с августа 2025 по август 2026 года.

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