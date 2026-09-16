Как изменились цены на шины за год

С августа 2025 года подешевели всесезонные премиальные и летние непремиальные модели шин. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые шины премиального и непремиального ценовых сегментов для легковых автомобилей с августа 2025 по август 2026 года.