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Необычный рецепт от главного «секретчика» Германии: гений шпионажа обожал готовить

Необычный рецепт от главного «секретчика» Германии: гений шпионажа обожал готовить

В Москве на одном из домов  в Нижнем Кисловском переулке появилась мемориальная доска, посвящённая Маркусу Вольфу - главе внешней разведки Восточной Германии (с 1952 по 1986 год) .

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