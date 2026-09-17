Необычный рецепт от главного «секретчика» Германии: гений шпионажа обожал готовить

В Москве на одном из домов в Нижнем Кисловском переулке появилась мемориальная доска, посвящённая Маркусу Вольфу - главе внешней разведки Восточной Германии (с 1952 по 1986 год) .
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