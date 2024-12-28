Два человека погибли в ДТП на трассе в Братском районе

В Братском районе расследуют крупное ДТП с участием рейсового автобуса. Вечером трагедия разыгралась на 144-м километре федеральной трассы «Вилюй» неподалеку от поселка Покосное, когда автобус, следовавший по маршруту «Братск — Тулун», попал в аварию с несколькими ТС.