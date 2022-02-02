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Губерниев о холоде в Пекине: «Совсем не удивлен таким условиям. Там же коммунисты, а когда они есть, то все срастается не так, как нужно»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от Олимпиады-2022 в Пекине. — Поддерживаете ли вы петицию Алексея Ягудина о возвращении флага и гимна сборной России на Олимпиаде? — Он сделал это слишком поздно.

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