Губерниев о холоде в Пекине: «Совсем не удивлен таким условиям. Там же коммунисты, а когда они есть, то все срастается не так, как нужно»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от Олимпиады-2022 в Пекине. — Поддерживаете ли вы петицию Алексея Ягудина о возвращении флага и гимна сборной России на Олимпиаде? — Он сделал это слишком поздно.