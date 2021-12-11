В Южно-Сахалинске растёт число социальных магазинов и перечень продуктов в них

По социальной цене сахалинцы могут покупать молоко, крупы, картофель, муку, хлеб, макаронные изделия, сахар, соль, чай, яйца, масло, рыбные консервы, колбасу, куриное мясо, говядину, свинину, овощи, фрукты, сметану, творог, карамельные конфеты.
По социальной цене сахалинцы могут покупать молоко, крупы, картофель, муку, хлеб, макаронные изделия, сахар, соль, чай, яйца, масло, рыбные консервы, колбасу, куриное мясо, говядину, свинину, овощи, фрукты, сметану, творог, карамельные конфеты.
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