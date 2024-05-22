Театральный режиссер Халед Уануки — о Чехове и о том, что объединяет Алжир и Россию

Режиссер Халед Уануки с Театром Джельфы из Алжира представил на фестивале «Мелиховская весна» оригинальную постановку «Дипломатия» — авторскую интерпретацию двух рассказов Чехова «Пересолил» и «Дипломат».
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