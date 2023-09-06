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Молдавия не признала часть исторического газового долга

Молдавия не признала часть исторического газового долга

Из $709 миллионов газового долга Молдавии $276 миллионов АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» не смогли подтвердить, а $400 миллионов уже нельзя взыскать с республики, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября на пресс-конференции.

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