Молдавия не признала часть исторического газового долга

Из $709 миллионов газового долга Молдавии $276 миллионов АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» не смогли подтвердить, а $400 миллионов уже нельзя взыскать с республики, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября на пресс-конференции.