OpenAI закрыла браузер Atlas, но перенесла ИИ-функции ChatGPT в Chrome

Компания отказалась от отдельного браузера с искусственным интеллектом, сохранив возможности ИИ-агента в расширении Chrome и приложении ChatGPTOpenAI прекращает развитие браузера Atlas, который компания позиционировала как браузер с интегрированным ChatGPT.
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