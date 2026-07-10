iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

OpenAI закрыла браузер Atlas, но перенесла ИИ-функции ChatGPT в Chrome

OpenAI закрыла браузер Atlas, но перенесла ИИ-функции ChatGPT в Chrome

Компания отказалась от отдельного браузера с искусственным интеллектом, сохранив возможности ИИ-агента в расширении Chrome и приложении ChatGPTOpenAI прекращает развитие браузера Atlas, который компания позиционировала как браузер с интегрированным ChatGPT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии