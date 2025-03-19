Жена Михалкова не подтвердила сообщения о госпитализации режиссера

Жена Никиты Михалкова Татьяна в беседе с ТАСС не подтвердила сообщения о госпитализации режиссера. Михалкова рассказала, что супруг чувствует себя хорошо, несмотря на информацию в СМИ о состоянии здоровья.
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