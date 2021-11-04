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Школьные массовые мероприятия запретили в Оренбуржье до 2024 года

Школьные массовые мероприятия запретили в Оренбуржье до 2024 года

Соответствующий документ подписала накануне главный санитарный врач России Анна Попова. Таким образом, школьные вечеринки, балы, конференции, олимпиады и прочие мероприятия, где могут контактировать ученики разных классов и возрастов, запрещены.

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