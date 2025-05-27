Моуринью: Больше финалов за 7 лет, чем у Турции за всю историю

Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", остроумно ответил на вопрос о семилетнем отсутствии в Лиге чемпионов, подчеркнув, что за семь лет у него больше еврокубковых финалов, чем у Турции за всю историю.
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