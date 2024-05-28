Гороскоп на лето 2024

Рассказываем, к чему готовиться представителям разных зодиакальных созвездий. Летний период 2024 года обещает быть богатым на астрологические события, которые неминуемо приведут к переменам в нашем земном пространстве.
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