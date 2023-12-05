Кейт Уинслет вспомнила первые впечатления о Леонардо ДиКаприо на съёмках "Титаника"

"Знаете, если задуматься, в мире, в котором мы сейчас живем, иметь дружбу, которая связывает вас, и общую историю - это действительно нечто", - говорит Кейт Уинслет о коллеге по "Титанику" и лучшем друге Леонардо ДиКаприо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии