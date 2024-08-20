Информационные фантомы второго рода

Вектор А вот Алаудинов на днях сказал, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено. То есть нет никакого продвижения. А ты кого репостишь?

Игорь Кузнецов Точное количество потерь ВСУ сложно посчитать, но уже не 500-600 бойцов в сутки, как в первые дни, это точно. Опять "циркулируют слухи" о новом ударе ВСУ в другом месте. Потом будут "причитать" что предупреждали. Полагаю что в Генштабе ВС РФ, где были сделаны новые назначения, это понимают.