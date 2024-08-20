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Информационные фантомы второго рода

Информационные фантомы второго рода

То, что главный фронт войны у Украины — медийный, известно давно, и чем хуже у них ситуация на фронте, тем он важнее.

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Комментарии
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Вектор
А вот Алаудинов на днях сказал, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено. То есть нет никакого продвижения. А ты кого репостишь?
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16 час.
Игорь Кузнецов
Точное количество потерь ВСУ сложно посчитать, но уже не 500-600 бойцов в сутки, как в первые дни, это точно. Опять &quot;циркулируют слухи&quot; о новом ударе ВСУ в другом месте. Потом будут &quot;причитать&quot; что предупреждали. Полагаю что в Генштабе ВС РФ, где были сделаны новые назначения, это понимают.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Я чётко написал: &quot;пытаются продвинуться&quot;, а не &quot;продвигаются&quot;. Ясно что идут напряжённые боестолкновения, но не следует (как я понимаю) ради &quot;победных реляций&quot; ускорять неизбежное - &quot;выдавливание&quot; ВСУ за границу РФ и создание &quot;санитарной зоны&quot;. Нужно беречь своих солдат.
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1 час.

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