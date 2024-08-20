То, что главный фронт войны у Украины — медийный, известно давно, и чем хуже у них ситуация на фронте, тем он важнее.
Информационные фантомы второго рода
Комментарии
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Вектор
А вот Алаудинов на днях сказал, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено. То есть нет никакого продвижения. А ты кого репостишь?
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16 час.
Игорь Кузнецов
Точное количество потерь ВСУ сложно посчитать, но уже не 500-600 бойцов в сутки, как в первые дни, это точно. Опять "циркулируют слухи" о новом ударе ВСУ в другом месте. Потом будут "причитать" что предупреждали. Полагаю что в Генштабе ВС РФ, где были сделаны новые назначения, это понимают.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Я чётко написал: "пытаются продвинуться", а не "продвигаются". Ясно что идут напряжённые боестолкновения, но не следует (как я понимаю) ради "победных реляций" ускорять неизбежное - "выдавливание" ВСУ за границу РФ и создание "санитарной зоны". Нужно беречь своих солдат.
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1 час.
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