В Бобруйске пройдет гастрольный показ балета ´Титаник´ Музыкального театра.

Сегодня, 30 мая, на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина Марцинкевича пройдет гастрольный показ знаменитого балета композитора Олега Ходоско ´Титаник´ Белорусского государственного академического музыкального театра.
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