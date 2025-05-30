Ограничения движения в Хорошевском районе будут действовать год

Ограничения движения транспортных средств на длительный период вводятся в Хорошевском районе. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, со 2 июня 2025 г.
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