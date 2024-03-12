Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Самураи выходят на тропу войны

23 февраля 1938 пилотируемые советскими летчиками СБ нанесли мощный авиаудар по расположенной на Тайване японской военной базе, и сегодняшний наш разговор о прелюдии появления советских летчиков в Поднебесной, начнем издалека и даже не с СССР.