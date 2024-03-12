НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 635 подписчиков

Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Самураи выходят на тропу войны

Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Самураи выходят на тропу войны

23 февраля 1938 пилотируемые советскими летчиками СБ нанесли мощный авиаудар по расположенной на Тайване японской военной базе, и сегодняшний наш разговор о прелюдии появления советских летчиков в Поднебесной, начнем издалека и даже не с СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх