Путин на награждении учителей процитировал Тютчева

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, говоря о закладываемом педагогами мировоззрении, процитировал знаменитые строки Федора Тютчева: "Умом Россию не понять".
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