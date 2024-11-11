Как ухаживать за проблемной кожей: 4 принципа помогут избежать осложнений

Проблемная кожа — это не только подростковая проблема, но и вопрос, актуальный для взрослых. Кожа считается проблемной, если наблюдается активная работа сальных желез и предрасположенность к воспалительным процессам.
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