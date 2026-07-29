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Новый механизм борьбы с борщевиком на частных землях внедрили в Подмосковье

Новый механизм борьбы с борщевиком на частных землях внедрили в Подмосковье

В Подмосковья заработал новый механизм борьбы с борщевиком. Теперь муниципалитеты могут проводить обработку опасного растения на частных территориях, а затем взыскивать расходы с собственников, которые не выполняют предписания.

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