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Penix, Burrow, Montgomery among players injured in NFL's Week 5

Michael Penix Jr., Joe Burrow and David Montgomery were among the NFL players injured in Week 5. Injured players will be evaluated this week.

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