МО: бойцам, отличившимся при задержании напавших на "Крокус", вручили награды

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев наградил бойцов группы, ответственной за охрану границы, за успешное задержание террористов, пытавшихся атаковать "Крокус Сити холл".
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