На ЗАЭС произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения, менее чем через час напряжение было восстановлено, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
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