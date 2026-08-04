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На ЗАЭС произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения

На ЗАЭС произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения, менее чем через час напряжение было восстановлено, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

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