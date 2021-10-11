Зеленский назвал единственную площадку для решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о перспективах переговорного процесса по ситуации в Донбассе, заявил, что единственной площадкой для обсуждения урегулирования ситуации в регионе является "Нормандский формат в составе Германии, Франции, России и Украины.