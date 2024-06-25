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Адвокат Котлов: институт пробации дает гражданам ориентиры на освобождение с последующей реабилитацией

Адвокат Котлов: институт пробации дает гражданам ориентиры на освобождение с последующей реабилитацией

Адвокат благотворительного фонда «Мы — пациенты» Василий Котлов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как именно он и его коллеги могут помочь бывшим наркозависимым в рамках закона о пробации.

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