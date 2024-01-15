1. Вот как сейчас выглядит рейтинг основных стран-должников России (см. заглавную картинку). Современная Россия, в отличие от СССР, расходует деньги экономно — старается без сильной на то необходимости другим странам в долг не давать (ссылка): Судя по рейтингу, уже долгие годы ничего не меняется — больше всего России должна Белоруссия, а долг союзной страны превышает $8 млрд.
Кто должен России, и почему Россия списывает долги
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮС
Юдкевич Сергей
Это не государство к тебе пришло, а банкиры .
Ответить
8 час.
Mike х
а где 3 млрд.евро долга Украины
Ответить
6 час.
Нина Грекова
Странно как то ... пенсии повышают на копейки, а долги списывают (прощают) на миллиарды долларов?
Ответить
4 час.
Свежие комментарии