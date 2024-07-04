Чумовой капитал будут выдавать на второго ребенка. Итоги двухдневной поездки губернатора в Антипаютинскую тундру

Дмитрий Артюхов вернулся из поездки в Тазовской район. Два дня губернатор гостил на стойбище семьи Вануйто, которое расположено в Антипаютинской тундре между мысами Трехбугорный и устье реки Чугорь, на пересечении Обской и Тазовской губ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии