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Чумовой капитал будут выдавать на второго ребенка. Итоги двухдневной поездки губернатора в Антипаютинскую тундру

Чумовой капитал будут выдавать на второго ребенка. Итоги двухдневной поездки губернатора в Антипаютинскую тундру

Дмитрий Артюхов вернулся из поездки в Тазовской район. Два дня губернатор гостил на стойбище семьи Вануйто, которое расположено в Антипаютинской тундре между мысами Трехбугорный и устье реки Чугорь, на пересечении Обской и Тазовской губ.

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