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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин сделал передачу и применил 7 силовых приемов в 3-м матче серии с «Лос-Анджелесом». У него 0+2 и 14 хитов в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ

Форвард «Эдмонтона» принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-2).

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