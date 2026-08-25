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Лондон теряется в догадках: Генштаб российского Минобороны на звонки не отвечает, вдобавок Москва посла не присылает

Лондон теряется в догадках: Генштаб российского Минобороны на звонки не отвечает, вдобавок Москва посла не присылает

Лондон теряется в догадках: Генштаб российского Минобороны на звонки не отвечает, вдобавок Москва посла не присылает В Англии опасаются, что уровень дипотношений с Британией понизят до уровня Эстонии, Литвы и Латвии Константин Ольшанский Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Россия поставила на место бывшую «владычицу морей», которая все еще живет имперской ностальгией.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Нина Зимина
Англичане - самая подлая нация в мире.
Для нас - ДА !!! Я считаю - тут ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СОПЕРНИКОВ !!! Причём, что я заметил: мы с Великобританией ОЧЕНЬ СХОЖИ по историческому развитию - это можно видеть, сняв &quot;очки&quot; романовской, мутировавшей в советскую, официальной истории, фактически заставлявшей на весь Запад, возглавляемый именно Англией, глядеть как-то &quot;снизу вверх&quot;! А ведь из европейских держав только РОССИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НИКЕМ НЕ ЗАВОЁВЫВАЛИСЬ !!! Да - у нас было татаро-монгольское иго - но и у них было норманнское нашествие! Но они были ещё ДО складывания единых государств! Даже периоды &quot;полураспадов&quot; государств были почти СИНХРОННЫМИ - в XVII веке, у нас - Смута,у них - кромвелевщина, причём у нас даже чуть раньше!С Великобританией мы как разругались ещё при Иване Грозном, обозвавшим буквально &quot;святую&quot; для англичан королеву Елизавету I &quot;пошлой девицей&quot; - так и гадим друг другу НЕ ПЕРЕСТАВАЯ !!! Не только &quot;англичанка гадит&quot; нам - МЫ ЕЙ ТОЖЕ !!! НО - многим покажется странным - делаем это гораздо ИЗЯЩНЕЕ, чем их топорные провокации типа Скрипалей! Допустим, практика Екатерины II, названная &quot;Вооружённым нейтралитетом&quot;, не давшая англичанам послать карателей в свои взбунтовавшиеся североамериканские колонии, в результате чего появились США ! Опять же Америка - тамошняя Гражданская война, англичане южан поддерживают - мы северян! Да и в советское время - сдаётся мне, что не от большой любви к евреям СССР поддержал создание Государства Израиль - а В ПИКУ англичанам, ЛИШАВШИХСЯ в этом случае части своих подмандатных территорий! А &quot;Большая игра&quot; в Средней Азии, ведущаяся, как я считаю, ДО СИХ ПОР ?!При этом - надо отметить - открыто между собой мы практически НЕ ВОЮЕМ - я вот по образованию историк, а кроме Крымской войны мне ничего в голову не приходит...
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4 н.
мЗ
мирас Закироув
Эдуард Александров
Да здравствуют свободные, демократические выборы по отделению Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса!!!
Нужно помочь!
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3 н.
Эдуард Александров
мирас Закироув
Нужно помочь!
Помочь обеспечить демократию и право выбора пролетариату Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса!
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3 н.