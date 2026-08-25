Лондон теряется в догадках: Генштаб российского Минобороны на звонки не отвечает, вдобавок Москва посла не присылает

Алексей Горшков

Нина Зимина Англичане - самая подлая нация в мире.

Для нас - ДА !!! Я считаю - тут ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СОПЕРНИКОВ !!! Причём, что я заметил: мы с Великобританией ОЧЕНЬ СХОЖИ по историческому развитию - это можно видеть, сняв "очки" романовской, мутировавшей в советскую, официальной истории, фактически заставлявшей на весь Запад, возглавляемый именно Англией, глядеть как-то "снизу вверх"! А ведь из европейских держав только РОССИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НИКЕМ НЕ ЗАВОЁВЫВАЛИСЬ !!! Да - у нас было татаро-монгольское иго - но и у них было норманнское нашествие! Но они были ещё ДО складывания единых государств! Даже периоды "полураспадов" государств были почти СИНХРОННЫМИ - в XVII веке, у нас - Смута,у них - кромвелевщина, причём у нас даже чуть раньше!С Великобританией мы как разругались ещё при Иване Грозном, обозвавшим буквально "святую" для англичан королеву Елизавету I "пошлой девицей" - так и гадим друг другу НЕ ПЕРЕСТАВАЯ !!! Не только "англичанка гадит" нам - МЫ ЕЙ ТОЖЕ !!! НО - многим покажется странным - делаем это гораздо ИЗЯЩНЕЕ, чем их топорные провокации типа Скрипалей! Допустим, практика Екатерины II, названная "Вооружённым нейтралитетом", не давшая англичанам послать карателей в свои взбунтовавшиеся североамериканские колонии, в результате чего появились США ! Опять же Америка - тамошняя Гражданская война, англичане южан поддерживают - мы северян! Да и в советское время - сдаётся мне, что не от большой любви к евреям СССР поддержал создание Государства Израиль - а В ПИКУ англичанам, ЛИШАВШИХСЯ в этом случае части своих подмандатных территорий! А "Большая игра" в Средней Азии, ведущаяся, как я считаю, ДО СИХ ПОР ?!При этом - надо отметить - открыто между собой мы практически НЕ ВОЮЕМ - я вот по образованию историк, а кроме Крымской войны мне ничего в голову не приходит...