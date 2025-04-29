Уже идёт. Станет ли украинский конфликт общеевропейским?

— Как Вы считаете, смогут ли европейцы, если войска ЕС все-таки будут введены на Украину, ограничиться только украинским театром военных действий или война обязательно станет общеевропейской? — Во-первых, территория Украины и есть часть европейского ТВД.
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