Все плюсы и минусы самого крупного SUV в линейке производителя

﻿﻿Автомобили китайской марки JAC не пользуются спросом в России. Скажем, если лидер «небесного» сегмента – компания Chery – получила от продажи своих автомобилей в январе-сентябре 234,7 млрд рублей, то JAC – всего 17,3 млрд.