Ассанж обвинил ЦРУ в организации «кампании возмездия»

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж во время выступления на конференции в Совете Европы обвинил бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео в организации «кампании возмездия» против него и его сторонников.
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